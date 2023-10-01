Степанида Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
ИВ-1737 Жена ево Стефанида Макарьева 50 ИВ-1745 Мать ево вдова Стефанида Макарова 57
Рождение ребёнка
1717
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Степан Давыдов
ИВ-1737 Иван 30 ИВ-1740 Иван 34 ИВ-1745 Иван Стефанов 37 ИВ-1750 Иван Стефанов 43 ИВ-1754 Иван Степанов 39 ИВ-1757 Иван Стефанов 42 МК-1759 13.11.1759 Деревни Филипихи у крестьянина Ивана Степан... Показать все
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Феодосия Степанова
Отец ребёнка: Степан Давыдов
ИВ-1737 Феодосия 20
Рождение ребёнка
1732
Сын: Сергей Степанов
Отец ребёнка: Степан Давыдов
ИВ-1737 Сергей 5 ИВ-1740 Сергей 8 ИВ-1745 Сергей Степанов 13 ИВ-1754 Брат ево родной Сергей 26 ИВ-1760 Помянутого Ивана брат родной Сергей Степанов 31
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Марфа Степанова
Отец ребёнка: Степан Давыдов
ИВ-1737 Марфа 3 ИВ-1740 Марфа 7 ИВ-1745 Марфа Стефанова 12
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Давыдов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно