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Григорий Иванов

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1757 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1780 Григорий Иванов 30 ИВ-1790 Григорий Иванов 45 ИВ-1800 Григорий Иванов 53 ИВ-1815 Григорий Иванов вдов 65 ИВ-1818 Григорий Иванов вдов 68 ИВ-1820 Григорий Иванов вдов 70
Рождение ребёнка
1779

Сын: Матвей Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1780 Матфей полугоду ИВ-1790 Сын их Матфей 11 ИВ-1800 Матвей 18 ИВ-1815 Матвей 35 ИВ-1818 Сын его Матвей 38 МК-1818 У кого кто родился: 16/17.04.1818 Бежецкого уезда, Княжевской волости, дерев... Показать все
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Матрона Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1790 Матрона 3
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1790 Евдокии нет ИВ-1800 Евдокия 13 ИВ-1815 Евдокии нет
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1800 Марья 10 ИВ-1815 Марья 21 КНЯЖЕВО Восприемница!!! МК-1818 У кого кто родился: 16/17.04.1818 Бежецкого уезда, Княжевской волости, деревни Филипихи у крестьянина Матвея Григорьева жена Матрен... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Семёнова

Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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