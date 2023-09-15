Григорий Иванов
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1780 Григорий Иванов 30 ИВ-1790 Григорий Иванов 45 ИВ-1800 Григорий Иванов 53 ИВ-1815 Григорий Иванов вдов 65 ИВ-1818 Григорий Иванов вдов 68 ИВ-1820 Григорий Иванов вдов 70
Рождение ребёнка
1779
Сын: Матвей Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
ИВ-1780 Матфей полугоду ИВ-1790 Сын их Матфей 11 ИВ-1800 Матвей 18 ИВ-1815 Матвей 35 ИВ-1818 Сын его Матвей 38 МК-1818 У кого кто родился: 16/17.04.1818 Бежецкого уезда, Княжевской волости, дерев... Показать все
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Матрона Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
ИВ-1790 Матрона 3
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
ИВ-1790 Евдокии нет ИВ-1800 Евдокия 13 ИВ-1815 Евдокии нет
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
ИВ-1800 Марья 10 ИВ-1815 Марья 21 КНЯЖЕВО Восприемница!!! МК-1818 У кого кто родился: 16/17.04.1818 Бежецкого уезда, Княжевской волости, деревни Филипихи у крестьянина Матвея Григорьева жена Матрен... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Семёнова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно