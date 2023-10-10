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Матвей Григорьев

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

07.08.1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1779

Отец: Григорий Иванов

Мать: Вторая Жена Евдокия Семёнова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1780 Матфей полугоду МК-1780 Той же вотчины деревни Филипихи у крестьянина Григорья Иванова сын Матфей Восприемником был той же деревни крестьянин Михаил Иванов ИВ-1781 Матвей 1 ИВ-1782 Матвей полу... Показать все
Бракосочетание
30.05.1800

Жена: Первая Жена Наталья Николаева

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1800 30.05.1800 Деревни Филипихи крестьянской сын отрок Матвей Григорьев деревни Оксиньина с крестьянской дочерью девкою Натальею Николаевной первым браком
Рождение ребёнка
1800

Сын: Иван Матвеев

Мать ребёнка: Первая Жена Наталья Николаева

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1810 Иван 10 ИВ-1815 Иван 15 ИВ-1818 Иван 18 ИВ-1820 Иван 20 ИВ-1830 Иван 30 МК-1831 13.02.1831 Кто именно венчаны: Бежецкаго уезда, Казенной Княжевской волости, деревни Филипихи крестьянина ... Показать все
Рождение ребёнка
1805

Сын: Первый Сын Тимофей Матвеев

Мать ребёнка: Первая Жена Наталья Николаева

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1810 Тимофей 5 ИВ-1815 Тимофей 13 ИВ-1818, 1820 Тимофея нет
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Первая Жена Наталья Матвеева

Мать ребёнка: Вторая Жена Матрона Кузьмина

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ФИЛИППИХА ИВ-1815 Наталья 5 ИВ-1818 Наталья 8 ИВ-1820 НАСТАСЬЯ 10 (ОШИБКА, НАДО НАТАЛЬЯ) ИВ-1830 Наталья 20 Восприемница!!! МК-1831 Число рождения: 01.11.1831 У кого кто родился: Перваго числа т... Показать все
Рождение ребёнка
1813

Сын: Второй Сын Тимофей Матвеев

Мать ребёнка: Вторая Жена Матрона Кузьмина

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1815 Тимофей 2 ИВ-1818 Тимофей 5 ИВ-1820 Тимофей 7
Рождение ребёнка
16.04.1818

Дочь: Ирина Матвеева

Мать ребёнка: Вторая Жена Матрона Кузьмина

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1818 Ирины нет МК-1818 У кого кто родился: 16/17.04.1818 Бежецкого уезда, Княжевской волости, деревни Филипихи у крестьянина Матвея Григорьева жена Матрена Козмина родила дочь Ирину, которая молит... Показать все
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1830 Евдокия 7 ИВ-1833 Евдокия 10 ИВ-1840 Авдотья 17
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Агриппина Матвеева

Мать ребёнка: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1830 Агрипина 3 ИВ-1833 Агрипина 6 ИВ-1840 Агрипина 13
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третья Жена Екатерина Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая Жена Матрона Кузьмина

Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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