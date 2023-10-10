Матвей Григорьев
Место рождения
Дата рождения07.08.1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
07.08.1779
Отец: Григорий Иванов
ИВ-1780 Матфей полугоду МК-1780 Той же вотчины деревни Филипихи у крестьянина Григорья Иванова сын Матфей Восприемником был той же деревни крестьянин Михаил Иванов ИВ-1781 Матвей 1 ИВ-1782 Матвей полу... Показать все
Бракосочетание
30.05.1800
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1800 30.05.1800 Деревни Филипихи крестьянской сын отрок Матвей Григорьев деревни Оксиньина с крестьянской дочерью девкою Натальею Николаевной первым браком
Рождение ребёнка
1800
Сын: Иван Матвеев
Мать ребёнка: Первая Жена Наталья Николаева
ИВ-1810 Иван 10 ИВ-1815 Иван 15 ИВ-1818 Иван 18 ИВ-1820 Иван 20 ИВ-1830 Иван 30 МК-1831 13.02.1831 Кто именно венчаны: Бежецкаго уезда, Казенной Княжевской волости, деревни Филипихи крестьянина ... Показать все
Рождение ребёнка
1805
Сын: Первый Сын Тимофей Матвеев
Мать ребёнка: Первая Жена Наталья Николаева
ИВ-1810 Тимофей 5 ИВ-1815 Тимофей 13 ИВ-1818, 1820 Тимофея нет
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Первая Жена Наталья Матвеева
Мать ребёнка: Вторая Жена Матрона Кузьмина
ФИЛИППИХА ИВ-1815 Наталья 5 ИВ-1818 Наталья 8 ИВ-1820 НАСТАСЬЯ 10 (ОШИБКА, НАДО НАТАЛЬЯ) ИВ-1830 Наталья 20 Восприемница!!! МК-1831 Число рождения: 01.11.1831 У кого кто родился: Перваго числа т... Показать все
Рождение ребёнка
1813
Сын: Второй Сын Тимофей Матвеев
Мать ребёнка: Вторая Жена Матрона Кузьмина
ИВ-1815 Тимофей 2 ИВ-1818 Тимофей 5 ИВ-1820 Тимофей 7
Рождение ребёнка
16.04.1818
Дочь: Ирина Матвеева
Мать ребёнка: Вторая Жена Матрона Кузьмина
ИВ-1818 Ирины нет МК-1818 У кого кто родился: 16/17.04.1818 Бежецкого уезда, Княжевской волости, деревни Филипихи у крестьянина Матвея Григорьева жена Матрена Козмина родила дочь Ирину, которая молит... Показать все
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1830 Евдокия 7 ИВ-1833 Евдокия 10 ИВ-1840 Авдотья 17
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Агриппина Матвеева
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1830 Агрипина 3 ИВ-1833 Агрипина 6 ИВ-1840 Агрипина 13
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно