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Иван Матвеев

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Матвей Григорьев

Мать: Первая Жена Наталья Николаева

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1810 Иван 10 ИВ-1815 Иван 15 ИВ-1818 Иван 18 ИВ-1820 Иван 20 ИВ-1830 Иван 30 МК-1831 13.02.1831 Кто именно венчаны: Бежецкаго уезда, Казенной Княжевской волости, деревни Филипихи крестьянина ... Показать все
Бракосочетание
13.02.1831

Жена: Ирина Гаврилова

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1831 13.02.1831 Кто именно венчаны: Бежецкаго уезда, Казенной Княжевской волости, деревни Филипихи крестьянина Матвея Григорьева сын Иван холост с девкою Казенной Присецкой волости, Деревни Куликин... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1831

Дочь: Первая Дочь Матрона Иванова

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1831 Число рождения: 01.11.1831 У кого кто родился: Перваго числа того же уезда и той же волости, Деревни Филипихи у крестьянина Ивана Матфиева и законной его жены Ирины Гавриловой родилась дочь Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Вторая Дочь Матрона Иванова

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1840 Матрона же 4
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1840 Наталья 7
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Вторая Жена Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1840 Екатерина 2 МК-1860 14.01.1860 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Казенной Филипковской волости деревни Крутца крестьянин вдовец Григорий Васильев право... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1840

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1840 Иван 2 месяца МК-1840 20/22.06.1840 Иоанн Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания: Бежецкаго уезда Казенной Куликинской волости деревни Филипихи крестьянин Иван Ма... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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