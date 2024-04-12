Иван Матвеев
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Матвей Григорьев
ИВ-1810 Иван 10 ИВ-1815 Иван 15 ИВ-1818 Иван 18 ИВ-1820 Иван 20 ИВ-1830 Иван 30 МК-1831 13.02.1831 Кто именно венчаны: Бежецкаго уезда, Казенной Княжевской волости, деревни Филипихи крестьянина ... Показать все
Бракосочетание
13.02.1831
Жена: Ирина Гаврилова
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1831 13.02.1831 Кто именно венчаны: Бежецкаго уезда, Казенной Княжевской волости, деревни Филипихи крестьянина Матвея Григорьева сын Иван холост с девкою Казенной Присецкой волости, Деревни Куликин... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1831
Дочь: Первая Дочь Матрона Иванова
Мать ребёнка: Ирина Гаврилова
МК-1831 Число рождения: 01.11.1831 У кого кто родился: Перваго числа того же уезда и той же волости, Деревни Филипихи у крестьянина Ивана Матфиева и законной его жены Ирины Гавриловой родилась дочь Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Вторая Дочь Матрона Иванова
Мать ребёнка: Ирина Гаврилова
ИВ-1840 Матрона же 4
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Ирина Гаврилова
ИВ-1840 Наталья 7
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Вторая Жена Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Ирина Гаврилова
ИВ-1840 Екатерина 2 МК-1860 14.01.1860 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Казенной Филипковской волости деревни Крутца крестьянин вдовец Григорий Васильев право... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1840
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Ирина Гаврилова
ИВ-1840 Иван 2 месяца МК-1840 20/22.06.1840 Иоанн Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания: Бежецкаго уезда Казенной Куликинской волости деревни Филипихи крестьянин Иван Ма... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно