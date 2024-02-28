Первая Дочь Матрона Иванова
Место рождения
Дата рождения01.11.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1831
Отец: Иван Матвеев
Мать: Ирина Гаврилова
МК-1831 Число рождения: 01.11.1831 У кого кто родился: Перваго числа того же уезда и той же волости, Деревни Филипихи у крестьянина Ивана Матфиева и законной его жены Ирины Гавриловой родилась дочь Ма... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно