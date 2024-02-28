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Первая Дочь Матрона Иванова

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

01.11.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
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Рождение
01.11.1831

Отец: Иван Матвеев

Мать: Ирина Гаврилова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1831 Число рождения: 01.11.1831 У кого кто родился: Перваго числа того же уезда и той же волости, Деревни Филипихи у крестьянина Ивана Матфиева и законной его жены Ирины Гавриловой родилась дочь Ма... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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