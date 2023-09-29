Первая Жена Анна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1771 Григориева жена Анна Федорова 22 === МК-1770-1771 записи о смерти нет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Иванов
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно