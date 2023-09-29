Первая Жена Анна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая Жена Анна Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1771 Григориева жена Анна Федорова 22 === МК-1770-1771 записи о смерти нет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Иванов

Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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