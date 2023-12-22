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Клементий Петров

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр Сергеев

Мать: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1808 Кто имянно венчаны 28.05.1808 Той же деревни у крестьянина Петра Сергеева сын Клементей холост с девкою той же деревни крестьянина Алексея Прокофьева дочериею его Маврой первым браком Оный бр... Показать все
Бракосочетание
28.05.1808

Жена: Мавра Алексеева

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1808 Кто имянно венчаны 28.05.1808 Той же деревни у крестьянина Петра Сергеева сын Клементей холост с девкою той же деревни крестьянина Алексея Прокофьева дочериею его Маврой первым браком Оный бр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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