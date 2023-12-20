Мавра Алексеева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМавра Алексеева

Мавра Алексеева

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1808 Кто имянно венчаны 28.05.1808 Той же деревни у крестьянина Петра Сергеева сын Клементей холост с девкою той же деревни крестьянина Алексея Прокофьева дочериею его Маврой первым браком Оный бр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
28.05.1808

Муж: Клементий Петров

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1808 Кто имянно венчаны 28.05.1808 Той же деревни у крестьянина Петра Сергеева сын Клементей холост с девкою той же деревни крестьянина Алексея Прокофьева дочериею его Маврой первым браком Оный бр... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.