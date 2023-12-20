Мавра Алексеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
МК-1808 Кто имянно венчаны 28.05.1808 Той же деревни у крестьянина Петра Сергеева сын Клементей холост с девкою той же деревни крестьянина Алексея Прокофьева дочериею его Маврой первым браком Оный бр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.05.1808
Муж: Клементий Петров
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1808 Кто имянно венчаны 28.05.1808 Той же деревни у крестьянина Петра Сергеева сын Клементей холост с девкою той же деревни крестьянина Алексея Прокофьева дочериею его Маврой первым браком Оный бр... Показать все
Смерть
Неизвестно