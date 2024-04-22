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Шека Евфим Семенов

Место рождения

Деснянское, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Шека Семен Романов

Мать: Шека Пелагея Харитонова

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Шека Козьма Ефимович

Мать ребёнка: Шека Мария Иванова

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Шека Никита Ефимович

Мать ребёнка: Шека Мария Иванова

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Шека Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Шека Мария Иванова

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Шека Настасья Ефимовна

Мать ребёнка: Шека Мария Иванова

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Шека Василий Ефимович

Мать ребёнка: Шека Мария Иванова

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Шека Федот Ефимович

Мать ребёнка: Шека Мария Иванова

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шека Мария Иванова

Деснянское, Чернігівська область
Смерть
1833
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
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