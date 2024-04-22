Шека Евфим Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Шека Семен Романов
Мать: Шека Пелагея Харитонова
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Шека Козьма Ефимович
Мать ребёнка: Шека Мария Иванова
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Шека Никита Ефимович
Мать ребёнка: Шека Мария Иванова
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Шека Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Шека Мария Иванова
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Шека Настасья Ефимовна
Мать ребёнка: Шека Мария Иванова
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Шека Мария Иванова
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Шека Федот Ефимович
Мать ребёнка: Шека Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шека Мария Иванова
Смерть
1833