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Шека Мария Иванова

Место рождения

Деснянское, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Шека Козьма Ефимович

Отец ребёнка: Шека Евфим Семенов

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Шека Никита Ефимович

Отец ребёнка: Шека Евфим Семенов

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Шека Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Шека Евфим Семенов

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Шека Настасья Ефимовна

Отец ребёнка: Шека Евфим Семенов

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Шека Василий Ефимович

Отец ребёнка: Шека Евфим Семенов

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Шека Федот Ефимович

Отец ребёнка: Шека Евфим Семенов

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шека Евфим Семенов

Деснянское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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