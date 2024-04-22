Шека Мария Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Шека Козьма Ефимович
Отец ребёнка: Шека Евфим Семенов
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Шека Никита Ефимович
Отец ребёнка: Шека Евфим Семенов
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Шека Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Шека Евфим Семенов
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Шека Настасья Ефимовна
Отец ребёнка: Шека Евфим Семенов
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Шека Евфим Семенов
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Шека Федот Ефимович
Отец ребёнка: Шека Евфим Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шека Евфим Семенов
Смерть
Неизвестно