Шека Василий Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Шека Евфим Семенов
Мать: Шека Мария Иванова
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Шека Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Шека Аккилина Васильевна
Мать ребёнка: Шека Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Шека Иван Васильевич
Мать ребёнка: Шека Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Шека Александра Васильевна
Мать ребёнка: Шека Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шека Евдокия
Смерть
Неизвестно