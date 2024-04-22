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Шека Василий Ефимович

Место рождения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Шека Евфим Семенов

Мать: Шека Мария Иванова

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Шека Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Шека Евдокия

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Шека Аккилина Васильевна

Мать ребёнка: Шека Евдокия

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Шека Иван Васильевич

Мать ребёнка: Шека Евдокия

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Шека Александра Васильевна

Мать ребёнка: Шека Евдокия

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шека Евдокия

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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