Петренко (Шека) Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко (Шека) Агафья Васильевна

Место рождения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

05.02.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1826 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Муж

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1865

Отец: Шека Василий Ефимович

Мать: Шека Евдокия Гавриловна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Крещение
06.02.1865
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
ХРЦ. Воспреемники: Иван Гаврилович Кононенко, Марфа Трофимовна Иващенко.
Бракосочетание
02.11.1888

Муж: Петренко Иван Стефанович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
ХРЦ. Поручители: Тимофей Стефанович Петренко, Федор Романович Юренко, Михаил Васильевич Шека, Иуда Федорович Ус.
Смерть
Неизвестно

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