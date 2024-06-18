Петренко (Шека) Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.02.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1865
Отец: Шека Василий Ефимович
Мать: Шека Евдокия Гавриловна
Крещение
06.02.1865
ХРЦ. Воспреемники: Иван Гаврилович Кононенко, Марфа Трофимовна Иващенко.
Бракосочетание
02.11.1888
ХРЦ. Поручители: Тимофей Стефанович Петренко, Федор Романович Юренко, Михаил Васильевич Шека, Иуда Федорович Ус.
Смерть
Неизвестно