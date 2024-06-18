Петренко Иван Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1888
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
ХРЦ. Поручители: Тимофей Стефанович Петренко, Федор Романович Юренко, Михаил Васильевич Шека, Иуда Федорович Ус.
Смерть
Неизвестно