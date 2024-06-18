Петренко Иван Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Иван Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1888

Жена: Петренко (Шека) Агафья Васильевна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
ХРЦ. Поручители: Тимофей Стефанович Петренко, Федор Романович Юренко, Михаил Васильевич Шека, Иуда Федорович Ус.
Смерть
Неизвестно

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