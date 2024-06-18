Шека Евдокия Гавриловна Около 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шека Евдокия Гавриловна

Место рождения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шека Василий Ефимович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Шека Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Шека Василий Ефимович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Шека Аккилина Васильевна

Отец ребёнка: Шека Василий Ефимович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Шека Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шека Василий Ефимович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Шека Александра Васильевна

Отец ребёнка: Шека Василий Ефимович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.02.1865

Дочь: Петренко (Шека) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Шека Василий Ефимович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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