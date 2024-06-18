Шека Евдокия Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Шека Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Шека Аккилина Васильевна
Отец ребёнка: Шека Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Шека Иван Васильевич
Отец ребёнка: Шека Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Шека Александра Васильевна
Отец ребёнка: Шека Василий Ефимович
Рождение ребёнка
05.02.1865
Дочь: Петренко (Шека) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Шека Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно