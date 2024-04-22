Шека Никита Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШека Никита Ефимович

Шека Никита Ефимович

Место рождения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Шека Евфим Семенов

Мать: Шека Мария Иванова

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
16.07.1838

Жена: Шека Пелагея Артемовна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Поручители жениха: казаки Максим Дмитриевич Журба, Емельян Иванович Гавриленко, поручители невесты: казаки Игнат Куприянович Белозор, Иван Михайлович Заика.
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Шека Сильверст Никитович

Мать ребёнка: Шека Пелагея Артемовна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Шека София Никитовна

Мать ребёнка: Шека Пелагея Артемовна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Шека Гаврило Никитович

Мать ребёнка: Шека Пелагея Артемовна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Шека Григорий Никитович

Мать ребёнка: Шека Пелагея Артемовна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Шека Аккилина Никитовна

Мать ребёнка: Шека Пелагея Артемовна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close