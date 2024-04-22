Шека Никита Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1811
Отец: Шека Евфим Семенов
Мать: Шека Мария Иванова
Бракосочетание
16.07.1838
Жена: Шека Пелагея Артемовна
Поручители жениха: казаки Максим Дмитриевич Журба, Емельян Иванович Гавриленко, поручители невесты: казаки Игнат Куприянович Белозор, Иван Михайлович Заика.
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Шека Пелагея Артемовна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Шека София Никитовна
Мать ребёнка: Шека Пелагея Артемовна
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Шека Пелагея Артемовна
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Шека Пелагея Артемовна
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Шека Аккилина Никитовна
Мать ребёнка: Шека Пелагея Артемовна
Смерть
Неизвестно