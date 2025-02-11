Максаков Василий Панкратович 01.03.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Максаков Василий Панкратович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.03.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Максаков Панкрат КузьмичДо 1841 г.р.
Мать
Максакова (Гарбунова) Евдокия Елисеевна25.02.1846 г.р.
Супруги
Максакова (Марфина) Параскева Макаровна16.10.1881 г.р.
Дети
Максаков Яков Васильевич18.03.1901 г.р.
(Максакова) Пелагея Васильевна26.10.1902 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1881

Отец: Максаков Панкрат Кузьмич

Мать: Максакова (Гарбунова) Евдокия Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максакова (Марфина) Параскева Макаровна

Рождение ребёнка
18.03.1901

Сын: Максаков Яков Васильевич

Мать ребёнка: Максакова (Марфина) Параскева Макаровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
26.10.1902

Дочь: (Максакова) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Максакова (Марфина) Параскева Макаровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
25.03.1906

Дочь: (Максакова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Максакова (Марфина) Параскева Макаровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
18.12.1908

Дочь: (Максакова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Максакова (Марфина) Параскева Макаровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
16.03.1910

Сын: Максаков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Максакова (Марфина) Параскева Макаровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
10.07.1911

Сын: Максаков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Максакова (Марфина) Параскева Макаровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
15.12.1912

Дочь: (Максакова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Максакова (Марфина) Параскева Макаровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
13.09.1915

Сын: Максаков Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Максакова (Марфина) Параскева Макаровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.