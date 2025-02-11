Максаков Василий Панкратович
мужской, родился 01.03.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецМаксаков Панкрат КузьмичДо 1841 г.р.
МатьМаксакова (Гарбунова) Евдокия Елисеевна25.02.1846 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Мать ребёнка: Максакова (Марфина) Параскева Макаровна
Дочь: (Максакова) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Максакова (Марфина) Параскева Макаровна
Дочь: (Максакова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Максакова (Марфина) Параскева Макаровна
Дочь: (Максакова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Максакова (Марфина) Параскева Макаровна
Сын: Максаков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Максакова (Марфина) Параскева Макаровна
Сын: Максаков Павел Васильевич
Мать ребёнка: Максакова (Марфина) Параскева Макаровна
Дочь: (Максакова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Максакова (Марфина) Параскева Макаровна
Мать ребёнка: Максакова (Марфина) Параскева Макаровна