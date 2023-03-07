Максакова (Марфина) Параскева Макаровна
Место рождения
Дата рождения16.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1881
Отец: Марфин Макар Григорьевич
Мать: Марфина Елена Артемьевна
Рождение ребёнка
18.03.1901
Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович
Рождение ребёнка
26.10.1902
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович
Рождение ребёнка
25.03.1906
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович
Рождение ребёнка
18.12.1908
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович
Рождение ребёнка
16.03.1910
Сын: Максаков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович
Рождение ребёнка
10.07.1911
Сын: Максаков Павел Васильевич
Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович
Рождение ребёнка
15.12.1912
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович
Рождение ребёнка
13.09.1915
Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно