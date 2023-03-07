Максакова (Марфина) Параскева Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Марфина) Параскева Макаровна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1881

Отец: Марфин Макар Григорьевич

Мать: Марфина Елена Артемьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1901

Сын: Максаков Яков Васильевич

Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1902

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1906

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.12.1908

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1910

Сын: Максаков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1911

Сын: Максаков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1912

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.09.1915

Сын: Максаков Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максаков Василий Панкратович

Смерть
Неизвестно
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