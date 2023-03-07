Марфина (Фролова) Елена Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфина (Фролова) Елена Артемьевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

09.01.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Фролов Артемий Абрамович

Мать: Марфина Матрёна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1877

Дочь: Воробьева Агапия Макаровна

Отец ребёнка: Марфин Макар Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1881

Дочь: Максакова Параскева Макаровна

Отец ребёнка: Марфин Макар Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.05.1883

Сын: Марфин Дмитрий Макарыч

Отец ребёнка: Марфин Макар Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марфин Макар Григорьевич

Смерть
09.01.1888
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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