Марфина (Фролова) Елена Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти09.01.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
02.04.1877
Дочь: Воробьева Агапия Макаровна
Отец ребёнка: Марфин Макар Григорьевич
Рождение ребёнка
16.10.1881
Дочь: Максакова Параскева Макаровна
Отец ребёнка: Марфин Макар Григорьевич
Рождение ребёнка
22.05.1883
Отец ребёнка: Марфин Макар Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.1888