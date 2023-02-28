Воробьева (Марфина) Агапия Макаровна
Место рождения
Дата рождения02.04.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1877
Отец: Марфин Макар Григорьевич
Мать: Марфина Елена Артемьевна
Бракосочетание
12.01.1896
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.09.1901
Сын: Воробьев Василий Иванович
Отец ребёнка: Воробьев Иван Родионович
Рождение ребёнка
19.06.1903
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Родионович
Рождение ребёнка
14.01.1905
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Родионович
Рождение ребёнка
01.07.1907
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Родионович
Рождение ребёнка
29.11.1908
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Родионович
Рождение ребёнка
07.08.1910
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Родионович
Рождение ребёнка
21.01.1912
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Родионович
Рождение ребёнка
11.12.1913
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Родионович
Смерть
Неизвестно