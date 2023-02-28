Воробьева (Марфина) Агапия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Марфина) Агапия Макаровна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.04.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1877

Отец: Марфин Макар Григорьевич

Мать: Марфина Елена Артемьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.01.1896

Муж: Воробьев Иван Родионович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.09.1901

Сын: Воробьев Василий Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.06.1903

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1905

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1907

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1908

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1910

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1912

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.12.1913

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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