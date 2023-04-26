Марфина (Купцова) Матрёна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: Купцов Василий Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1837
Дочь: Стюклина (Фролова) Ефимия Артемьевна
Отец ребёнка: Фролов Артемий Абрамович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марфина (Фролова) Елена Артемьевна
Отец ребёнка: Фролов Артемий Абрамович
Рождение ребёнка
До 1857
Дочь: Гарбунова (Фролова) Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Фролов Артемий Абрамович
Смерть
Неизвестно