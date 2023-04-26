Марфина (Купцова) Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфина (Купцова) Матрёна Васильевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: Купцов Василий Сергеевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Артемий Абрамович

Рождение ребёнка
05.07.1837

Дочь: Стюклина (Фролова) Ефимия Артемьевна

Отец ребёнка: Фролов Артемий Абрамович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марфина (Фролова) Елена Артемьевна

Отец ребёнка: Фролов Артемий Абрамович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1857

Дочь: Гарбунова (Фролова) Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Фролов Артемий Абрамович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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