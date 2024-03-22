Алексей Минаев
Место рождения
Дата рождения05.02.1818 ст.
Дата смерти1852 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1818 ст.
Отец: Минай Максимов
Мать: Макрида
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8969-S878?i=613&cat=766990
Рождение ребёнка
04.02.1841 ст.
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
Восприемники: того села крестьянин Ефрем Ильин и сельца Берёзовка Агафья Филатова - жена крестьянина Фёдора Иванова https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G969-9W3M?i=425&cat=766990
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мавра Алексеева
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
Рождение ребёнка
1845 ст.
Сын: Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Акулина Алексеева
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
Рождение ребёнка
04.01.1853 ст.
Сын: Емельян Алексеев
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Павлова
Смерть
1852 ст.