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Феодосия Павлова

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Место рождения

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

26.05.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1821 ст.

Отец: Павел Еремеев

Мать: не указана

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.02.1841 ст.

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Минаев

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: того села крестьянин Ефрем Ильин и сельца Берёзовка Агафья Филатова - жена крестьянина Фёдора Иванова https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G969-9W3M?i=425&cat=766990
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мавра Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Минаев

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Минаев

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Акулина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Минаев

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.01.1853 ст.

Сын: Емельян Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Минаев

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Минаев

Смерть
Неизвестно
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