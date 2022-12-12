Феодосия Павлова
Место рождения
Дата рождения26.05.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1821 ст.
Отец: Павел Еремеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1841 ст.
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Минаев
Восприемники: того села крестьянин Ефрем Ильин и сельца Берёзовка Агафья Филатова - жена крестьянина Фёдора Иванова https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G969-9W3M?i=425&cat=766990
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мавра Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Минаев
Рождение ребёнка
1845 ст.
Сын: Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Минаев
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Акулина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Минаев
Рождение ребёнка
04.01.1853 ст.
Сын: Емельян Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Минаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Минаев
Смерть
Неизвестно