Анна Алексеева
Место рождения
Дата рождения04.02.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1841 ст.
Отец: Алексей Минаев
Мать: Феодосия Павлова
Восприемники: того села крестьянин Ефрем Ильин и сельца Берёзовка Агафья Филатова - жена крестьянина Фёдора Иванова https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G969-9W3M?i=425&cat=766990
Бракосочетание
08.11.1859 ст.
Рождение ребёнка
22.10.1866 ст.
Дочь: Степанида Георгиевна
Отец ребёнка: Дмитриев Георгий (Егор) Иванович
В метрической книге написано, что она из деревни Старая Малаховка. Восприемники: деревни Старая Малаховка временно-обязанный крестьянин Родион Константинов и жена Сергея Родионова Александра Архипова.
Смерть
Неизвестно