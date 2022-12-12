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Анна Алексеева

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Место рождения

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.02.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1841 ст.

Отец: Алексей Минаев

Мать: Феодосия Павлова

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: того села крестьянин Ефрем Ильин и сельца Берёзовка Агафья Филатова - жена крестьянина Фёдора Иванова https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G969-9W3M?i=425&cat=766990
Бракосочетание
08.11.1859 ст.

Муж: Дмитриев Георгий (Егор) Иванович

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.10.1866 ст.

Дочь: Степанида Георгиевна

Отец ребёнка: Дмитриев Георгий (Егор) Иванович

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
В метрической книге написано, что она из деревни Старая Малаховка. Восприемники: деревни Старая Малаховка временно-обязанный крестьянин Родион Константинов и жена Сергея Родионова Александра Архипова.
Смерть
Неизвестно
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