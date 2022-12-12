Дмитриев Георгий (Егор) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Георгий (Егор) Иванович

Дмитриев Георгий (Егор) Иванович

avatar

Место рождения

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: Дмитриев Иван Родионов

Мать: не указана

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Георгий (Егор) - сын Ивана от первой жены (не от Улиты Моисеевой)
Бракосочетание
08.11.1859 ст.

Жена: Анна Алексеева

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.10.1866 ст.

Дочь: Степанида Георгиевна

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
В метрической книге написано, что она из деревни Старая Малаховка. Восприемники: деревни Старая Малаховка временно-обязанный крестьянин Родион Константинов и жена Сергея Родионова Александра Архипова.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close