Дмитриев Георгий (Егор) Иванович
Место рождения
Дата рождения1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Отец: Дмитриев Иван Родионов
Мать: не указана
Георгий (Егор) - сын Ивана от первой жены (не от Улиты Моисеевой)
Бракосочетание
08.11.1859 ст.
Жена: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
22.10.1866 ст.
Дочь: Степанида Георгиевна
Мать ребёнка: Анна Алексеева
В метрической книге написано, что она из деревни Старая Малаховка. Восприемники: деревни Старая Малаховка временно-обязанный крестьянин Родион Константинов и жена Сергея Родионова Александра Архипова.
Смерть
Неизвестно