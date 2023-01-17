Макрида
Место рождения
Дата рождения1771 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Степан Минаев
Отец ребёнка: Минай Максимов
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: Настасья Минаева
Отец ребёнка: Минай Максимов
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Федул Минаев
Отец ребёнка: Минай Максимов
Рождение ребёнка
05.02.1818 ст.
Сын: Алексей Минаев
Отец ребёнка: Минай Максимов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8969-S878?i=613&cat=766990
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минай Максимов
Смерть
Неизвестно