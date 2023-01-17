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Макрида

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Место рождения

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1771 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Степан Минаев

Отец ребёнка: Минай Максимов

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Настасья Минаева

Отец ребёнка: Минай Максимов

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Федул Минаев

Отец ребёнка: Минай Максимов

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.02.1818 ст.

Сын: Алексей Минаев

Отец ребёнка: Минай Максимов

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8969-S878?i=613&cat=766990
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минай Максимов

Смерть
Неизвестно
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