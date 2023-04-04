Бердичевская (Фридман) Ехаведь (Ева) (Григорьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердичевская (Фридман) Ехаведь (Ева) (Григорьевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1876

Дата смерти

12.05.1934

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1876

Отец: Фридман Пейсах-Герш

Мать: Фридман Двойра

Рождение ребёнка
22.05.1899

Сын: Бердичевский Альфред

Отец ребёнка: Бердичевский Шмуль (Самуил)

Новоукраинка
Рождение ребёнка
18.11.1900

Дочь: Фридлянд Эсфирь Эстер

Отец ребёнка: Бердичевский Шмуль (Самуил)

Рождение ребёнка
14.06.1902

Сын: Бердичевский Лев (Лейба)

Отец ребёнка: Бердичевский Шмуль (Самуил)

Рождение ребёнка
27.12.1905

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Бердичевский Шмуль (Самуил)

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Поволоцкая Вера

Отец ребёнка: Бердичевский Шмуль (Самуил)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердичевский Нахман

Отец ребёнка: Бердичевский Шмуль (Самуил)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердичевский (berdichevsky) Сруль Шмулевич

Отец ребёнка: Бердичевский Шмуль (Самуил)

Смерть
12.05.1934
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
1934
Москва, город федерального значения Москва
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