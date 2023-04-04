Бердичевская (Фридман) Ехаведь (Ева) (Григорьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1876
Дата смерти12.05.1934
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1876
Отец: Фридман Пейсах-Герш
Мать: Фридман Двойра
Рождение ребёнка
22.05.1899
Сын: Бердичевский Альфред
Отец ребёнка: Бердичевский Шмуль (Самуил)
Новоукраинка
Рождение ребёнка
18.11.1900
Дочь: Фридлянд Эсфирь Эстер
Отец ребёнка: Бердичевский Шмуль (Самуил)
Рождение ребёнка
14.06.1902
Отец ребёнка: Бердичевский Шмуль (Самуил)
Рождение ребёнка
27.12.1905
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Бердичевский Шмуль (Самуил)
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Поволоцкая Вера
Отец ребёнка: Бердичевский Шмуль (Самуил)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердичевский Нахман
Отец ребёнка: Бердичевский Шмуль (Самуил)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердичевский (berdichevsky) Сруль Шмулевич
Отец ребёнка: Бердичевский Шмуль (Самуил)
Смерть
12.05.1934
Похороны
1934