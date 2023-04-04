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Фридман Пейсах-Герш

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Фридман Гершун

Мать: Фридман Эстер

Рождение ребёнка
1870

Сын: Фридман Йолик (Илья)

Мать ребёнка: Фридман Двойра

Рождение ребёнка
02.05.1876

Дочь: Бердичевская Ехаведь (Ева) (Григорьевна)

Мать ребёнка: Фридман Двойра

Рождение ребёнка
Около 20.06.1878

Дочь: Мириам

Мать ребёнка: Фридман Двойра

Новоукраинка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Около 03.03.1880

Дочь: Леа

Мать ребёнка: Фридман Двойра

Новоукраинка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Около 07.01.1884

Дочь: Мирель

Мать ребёнка: Фридман Двойра

Новоукраинка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
22.08.1886

Сын: Фридман Итцко (Исаак)

Мать ребёнка: Фридман Двойра

Новоукраинка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
31.08.1888

Сын: Фридман Мовша (Мойша Моисей)

Мать ребёнка: Фридман Двойра

Новоукраинка, Федоровский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно
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