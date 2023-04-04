Фридман Пейсах-Герш
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Фридман Гершун
Мать: Фридман Эстер
Рождение ребёнка
1870
Сын: Фридман Йолик (Илья)
Мать ребёнка: Фридман Двойра
Рождение ребёнка
02.05.1876
Дочь: Бердичевская Ехаведь (Ева) (Григорьевна)
Мать ребёнка: Фридман Двойра
Рождение ребёнка
Около 20.06.1878
Дочь: Мириам
Мать ребёнка: Фридман Двойра
Рождение ребёнка
Около 03.03.1880
Дочь: Леа
Мать ребёнка: Фридман Двойра
Рождение ребёнка
Около 07.01.1884
Дочь: Мирель
Мать ребёнка: Фридман Двойра
Рождение ребёнка
22.08.1886
Мать ребёнка: Фридман Двойра
Рождение ребёнка
31.08.1888
Сын: Фридман Мовша (Мойша Моисей)
Мать ребёнка: Фридман Двойра
Смерть
Неизвестно