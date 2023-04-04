Фридман (Фридман) Двойра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФридман (Фридман) Двойра

Фридман (Фридман) Двойра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Фридман Йолик (Илья)

Отец ребёнка: Фридман Пейсах-Герш

Рождение ребёнка
02.05.1876

Дочь: Бердичевская Ехаведь (Ева) (Григорьевна)

Отец ребёнка: Фридман Пейсах-Герш

Рождение ребёнка
Около 20.06.1878

Дочь: Мириам

Отец ребёнка: Фридман Пейсах-Герш

Новоукраинка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Около 03.03.1880

Дочь: Леа

Отец ребёнка: Фридман Пейсах-Герш

Новоукраинка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Около 07.01.1884

Дочь: Мирель

Отец ребёнка: Фридман Пейсах-Герш

Новоукраинка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
22.08.1886

Сын: Фридман Итцко (Исаак)

Отец ребёнка: Фридман Пейсах-Герш

Новоукраинка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
31.08.1888

Сын: Фридман Мовша (Мойша Моисей)

Отец ребёнка: Фридман Пейсах-Герш

Новоукраинка, Федоровский район, Костанайская область