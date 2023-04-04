Фридман Гершун
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Фридман Гершко
Мать: Фридман Мариам (Мария)
Рождение ребёнка
1847
Сын: Фридман Волько
Мать ребёнка: Фридман Эстер
Рождение ребёнка
1852
Сын: Фридман Пейсах-Герш
Мать ребёнка: Фридман Эстер
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Геся
Мать ребёнка: Фридман Эстер
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Когон (коган) Лея
Мать ребёнка: Фридман Эстер
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Фрейда
Мать ребёнка: Фридман Эстер
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фридман Эстер
Смерть
Неизвестно