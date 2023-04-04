Фридман Гершун — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фридман Гершун

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Фридман Гершко

Мать: Фридман Мариам (Мария)

Рождение ребёнка
1847

Сын: Фридман Волько

Мать ребёнка: Фридман Эстер

Рождение ребёнка
1852

Сын: Фридман Пейсах-Герш

Мать ребёнка: Фридман Эстер

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Геся

Мать ребёнка: Фридман Эстер

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Когон (коган) Лея

Мать ребёнка: Фридман Эстер

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Фрейда

Мать ребёнка: Фридман Эстер

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фридман Эстер

Смерть
Неизвестно
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