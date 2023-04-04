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(Фридман) Геся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Фридман Гершун

Мать: Фридман Эстер

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