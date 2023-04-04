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Когон (Коган) (Фридман) Лея
Когон (Коган) (Фридман) Лея
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1854
Пол
Женский
Отец
Фридман Гершун
1828 г.р.
Мать
Фридман Эстер
1822 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец:
Фридман Гершун
Мать:
Фридман Эстер
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