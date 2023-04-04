Бердичевский Шмуль (Самуил)
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1870
Дата смерти11.04.1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1870
Рождение ребёнка
22.05.1899
Сын: Бердичевский Альфред
Мать ребёнка: Бердичевская Ехаведь (Ева) (Григорьевна)
Новоукраинка
Рождение ребёнка
18.11.1900
Дочь: Фридлянд Эсфирь Эстер
Мать ребёнка: Бердичевская Ехаведь (Ева) (Григорьевна)
Рождение ребёнка
14.06.1902
Мать ребёнка: Бердичевская Ехаведь (Ева) (Григорьевна)
Рождение ребёнка
27.12.1905
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Бердичевская Ехаведь (Ева) (Григорьевна)
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Поволоцкая Вера
Мать ребёнка: Бердичевская Ехаведь (Ева) (Григорьевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердичевский Нахман
Мать ребёнка: Бердичевская Ехаведь (Ева) (Григорьевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
11.04.1942
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва