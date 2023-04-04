Бердичевский Шмуль (Самуил) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердичевский Шмуль (Самуил)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1870

Дата смерти

11.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1870

Отец: Бердичевский (berdichevsky) Итцик (Исаак Isaak)

Мать: Бердичевский (berdichevsky) Фрума (Fruma)

Рождение ребёнка
22.05.1899

Сын: Бердичевский Альфред

Мать ребёнка: Бердичевская Ехаведь (Ева) (Григорьевна)

Новоукраинка
Рождение ребёнка
18.11.1900

Дочь: Фридлянд Эсфирь Эстер

Мать ребёнка: Бердичевская Ехаведь (Ева) (Григорьевна)

Рождение ребёнка
14.06.1902

Сын: Бердичевский Лев (Лейба)

Мать ребёнка: Бердичевская Ехаведь (Ева) (Григорьевна)

Рождение ребёнка
27.12.1905

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Бердичевская Ехаведь (Ева) (Григорьевна)

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Поволоцкая Вера

Мать ребёнка: Бердичевская Ехаведь (Ева) (Григорьевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердичевский Нахман

Мать ребёнка: Бердичевская Ехаведь (Ева) (Григорьевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердичевский (berdichevsky) Сруль Шмулевич

Мать ребёнка: Бердичевская Ехаведь (Ева) (Григорьевна)

Смерть
11.04.1942
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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