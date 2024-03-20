Pander (Von Pander) Anna
Место рожденияRiga
Дата рождения03.10.1849
Дата смерти03.10.1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1849
Riga
Бракосочетание
14.10.1873
Муж: Pander Eugen
Riga, Latvia
Супруг(-а): Eugen David Pander, Dr.med.
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Schröder Elisabeth
Отец ребёнка: Pander Eugen
Смерть
03.10.1923
Lübeck
Похороны
Неизвестно
Ehrenfriedhof Lübeck, Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany