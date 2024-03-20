Pander (Von Pander) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pander (Von Pander) Anna

Место рождения

Riga

Дата рождения

03.10.1849

Дата смерти

03.10.1923

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1849

Отец: Pander August Von Joachim

Мать: Pander Екатерина Von Николаевна

Riga
Бракосочетание
14.10.1873

Муж: Pander Eugen

Riga, Latvia
Супруг(-а): Eugen David Pander, Dr.med.
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Schröder Elisabeth

Отец ребёнка: Pander Eugen

Смерть
03.10.1923
Lübeck
Похороны
Неизвестно
Ehrenfriedhof Lübeck, Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany
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