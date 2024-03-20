Pander (Зварковская) Екатерина Von Николаевна
Место рожденияРига, Российская Империя
Дата рождения24.03.1823
Дата смерти01.02.1895
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1823
Рига, Российская Империя
Бракосочетание
24.09.1841
Огерсхоф, Лифляндия, Российская Империя
Супруг(-а): Catharina Zwarkowsky
Рождение ребёнка
20.02.1843
Сын: Von Pander Nicolai
Отец ребёнка: Pander August Von Joachim
Огерсхоф, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
07.04.1845
Дочь: Alexandra
Отец ребёнка: Pander August Von Joachim
Рождение ребёнка
08.05.1847
Сын: Von Pander Peter
Отец ребёнка: Pander August Von Joachim
Огерсхоф, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.10.1849
Дочь: Pander Anna
Отец ребёнка: Pander August Von Joachim
Riga
Рождение ребёнка
16.01.1853
Отец ребёнка: Pander August Von Joachim
Огерсхоф, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
07.10.1854
Дочь: Фон Брун Ольга Августовна
Отец ребёнка: Pander August Von Joachim
Ронненбург Нойхоф, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
30.11.1856
Дочь: Мария Августовна
Отец ребёнка: Pander August Von Joachim
Ронненбург Нойхоф, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
01.02.1895
of Ogersdorf, Livland, Estonia
Похороны
Неизвестно
Jaunraunas kapi Сектор/Ряд/Место: 001 / 000 / 461