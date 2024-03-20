Pander (Зварковская) Екатерина Von Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pander (Зварковская) Екатерина Von Николаевна

Место рождения

Рига, Российская Империя

Дата рождения

24.03.1823

Дата смерти

01.02.1895

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1823

Отец: Зварковский Николай Акимович

Мать: Зварковская Александра Федоровна

Рига, Российская Империя
Бракосочетание
24.09.1841

Муж: Pander August Von Joachim

Огерсхоф, Лифляндия, Российская Империя
Супруг(-а): Catharina Zwarkowsky
Рождение ребёнка
20.02.1843

Сын: Von Pander Nicolai

Отец ребёнка: Pander August Von Joachim

Огерсхоф, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
07.04.1845

Дочь: Alexandra

Отец ребёнка: Pander August Von Joachim

Рождение ребёнка
08.05.1847

Сын: Von Pander Peter

Отец ребёнка: Pander August Von Joachim

Огерсхоф, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.10.1849

Дочь: Pander Anna

Отец ребёнка: Pander August Von Joachim

Riga
Рождение ребёнка
16.01.1853

Сын: Фон Пандер Johann (Jwan)

Отец ребёнка: Pander August Von Joachim

Огерсхоф, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
07.10.1854

Дочь: Фон Брун Ольга Августовна

Отец ребёнка: Pander August Von Joachim

Ронненбург Нойхоф, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
30.11.1856

Дочь: Мария Августовна

Отец ребёнка: Pander August Von Joachim

Ронненбург Нойхоф, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
01.02.1895
of Ogersdorf, Livland, Estonia
Похороны
Неизвестно
Jaunraunas kapi Сектор/Ряд/Место: 001 / 000 / 461
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