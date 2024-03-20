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Зварковский Николай Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1787

Дата смерти

21.08.1847

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1787

Отец: Зварковский Аким Акимович

Мать: Зварковская Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Зварковский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Зварковская Ольга Павловна

Рождение ребёнка
12.06.1820

Дочь: Чичагова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Зварковская Ольга Павловна

Saint Petersburg, Russian Empire
Spouse: Hermann Johannes Freiherr von Tiesenhausen
Рождение ребёнка
24.03.1823

Дочь: Pander Екатерина Von Николаевна

Мать ребёнка: Зварковская Александра Федоровна

Рига, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зварковская Ольга Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
21.08.1847
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