Зварковский Николай Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1787
Дата смерти21.08.1847
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1787
Рождение ребёнка
1819
Сын: Зварковский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Зварковская Ольга Павловна
Рождение ребёнка
12.06.1820
Дочь: Чичагова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Зварковская Ольга Павловна
Saint Petersburg, Russian Empire
Spouse: Hermann Johannes Freiherr von Tiesenhausen
Рождение ребёнка
24.03.1823
Дочь: Pander Екатерина Von Николаевна
Мать ребёнка: Зварковская Александра Федоровна
Рига, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
21.08.1847