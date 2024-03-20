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Зварковская (Безак) Ольга Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1799

Дата смерти

17.06.1820

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1799

Отец: Безак Павел Христианович

Мать: Besack (Rachette) Susanna Henriette

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зварковский Николай Акимович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Зварковский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Зварковский Николай Акимович

Рождение ребёнка
12.06.1820

Дочь: Чичагова (Зварковская) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Зварковский Николай Акимович

Spouse: Hermann Johannes Freiherr von Tiesenhausen
Смерть
17.06.1820
Похороны
Неизвестно

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