Зварковская (Безак) Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1799
Дата смерти17.06.1820
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1799
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Сын: Зварковский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Зварковский Николай Акимович
Рождение ребёнка
12.06.1820
Дочь: Чичагова (Зварковская) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Зварковский Николай Акимович
Spouse: Hermann Johannes Freiherr von Tiesenhausen
Смерть
17.06.1820