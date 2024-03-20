Чичагова (Зварковская) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чичагова (Зварковская) Мария Николаевна

Место рождения

Saint Petersburg, Russian Empire

Дата рождения

12.06.1820

Дата смерти

04.11.1894

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1820

Отец: Зварковский Николай Акимович

Мать: Зварковская Ольга Павловна

Saint Petersburg, Russian Empire
Spouse: Hermann Johannes Freiherr von Tiesenhausen
Рождение ребёнка
24.08.1851

Сын: Чичагов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Чичагов Михаил Никифорович

Saint Petersburg, Russian Empire
Рождение ребёнка
05.09.1852

Сын: Чичагов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Чичагов Михаил Никифорович

Saint Petersburg, Russian Empire
Рождение ребёнка
09.06.1856

Сын: Чичагов Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Чичагов Михаил Никифорович

Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чичагов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Чичагов Михаил Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чичагов Михаил Никифорович

Работа или профессия
Неизвестно
Писательница и музыкант. Кроме статей и корреспонденций в разных изданиях 1850-х - 1860-х годов, написала, со слов Шамиля , его жен и детей, биографию и характеристику этого героя Кавказа, под заглави... Показать все
Смерть
04.11.1894
г. Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Смоленское православное кладбище,приблизительно в 50 метрах на запад от колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери.
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