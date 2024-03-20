Чичагова (Зварковская) Мария Николаевна
Место рожденияSaint Petersburg, Russian Empire
Дата рождения12.06.1820
Дата смерти04.11.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1820
Saint Petersburg, Russian Empire
Spouse: Hermann Johannes Freiherr von Tiesenhausen
Рождение ребёнка
24.08.1851
Сын: Чичагов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Чичагов Михаил Никифорович
Saint Petersburg, Russian Empire
Рождение ребёнка
05.09.1852
Сын: Чичагов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Чичагов Михаил Никифорович
Saint Petersburg, Russian Empire
Рождение ребёнка
09.06.1856
Сын: Чичагов Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Чичагов Михаил Никифорович
Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чичагов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Чичагов Михаил Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Писательница и музыкант. Кроме статей и корреспонденций в разных изданиях 1850-х - 1860-х годов, написала, со слов Шамиля , его жен и детей, биографию и характеристику этого героя Кавказа, под заглави... Показать все
Смерть
04.11.1894
г. Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Смоленское православное кладбище,приблизительно в 50 метрах на запад от колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери.