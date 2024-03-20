Pander August Von Joachim
Место рожденияРига, Лифляндия, Российская империя
Дата рождения25.09.1808
Дата смерти27.07.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1808
Отец: Pander Johann Martin
Рига, Лифляндия, Российская империя
Бракосочетание
24.09.1841
Огерсхоф, Лифляндия, Российская Империя
Супруг(-а): Catharina Zwarkowsky
Рождение ребёнка
20.02.1843
Сын: Von Pander Nicolai
Мать ребёнка: Pander Екатерина Von Николаевна
Огерсхоф, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
07.04.1845
Дочь: Alexandra
Мать ребёнка: Pander Екатерина Von Николаевна
Рождение ребёнка
08.05.1847
Сын: Von Pander Peter
Мать ребёнка: Pander Екатерина Von Николаевна
Огерсхоф, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.10.1849
Дочь: Pander Anna
Мать ребёнка: Pander Екатерина Von Николаевна
Riga
Рождение ребёнка
16.01.1853
Мать ребёнка: Pander Екатерина Von Николаевна
Огерсхоф, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
07.10.1854
Дочь: Фон Брун Ольга Августовна
Мать ребёнка: Pander Екатерина Von Николаевна
Ронненбург Нойхоф, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
30.11.1856
Дочь: Мария Августовна
Мать ребёнка: Pander Екатерина Von Николаевна
Ронненбург Нойхоф, Лифляндия, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Gutsbesitzer in Livland
Работа или профессия
Неизвестно
Gutsbesitzer in Livland
Работа или профессия
Неизвестно
Gutsbesitzer in Livland
Работа или профессия
Неизвестно
Помещик
Смерть
27.07.1896
Роннебург-Нейхоф, Российская империя
Причина смерти: паралич
Похороны
Неизвестно
Jaunraunas kapi Сектор/Ряд/Место: 001 / 000 / 461