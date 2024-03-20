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Pander August Von Joachim

Место рождения

Рига, Лифляндия, Российская империя

Дата рождения

25.09.1808

Дата смерти

27.07.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1808

Отец: Pander Johann Martin

Мать: Pander Ursula Caroline Engel

Рига, Лифляндия, Российская империя
Бракосочетание
24.09.1841

Жена: Pander Екатерина Von Николаевна

Огерсхоф, Лифляндия, Российская Империя
Супруг(-а): Catharina Zwarkowsky
Рождение ребёнка
20.02.1843

Сын: Von Pander Nicolai

Мать ребёнка: Pander Екатерина Von Николаевна

Огерсхоф, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
07.04.1845

Дочь: Alexandra

Мать ребёнка: Pander Екатерина Von Николаевна

Рождение ребёнка
08.05.1847

Сын: Von Pander Peter

Мать ребёнка: Pander Екатерина Von Николаевна

Огерсхоф, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.10.1849

Дочь: Pander Anna

Мать ребёнка: Pander Екатерина Von Николаевна

Riga
Рождение ребёнка
16.01.1853

Сын: Фон Пандер Johann (Jwan)

Мать ребёнка: Pander Екатерина Von Николаевна

Огерсхоф, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
07.10.1854

Дочь: Фон Брун Ольга Августовна

Мать ребёнка: Pander Екатерина Von Николаевна

Ронненбург Нойхоф, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
30.11.1856

Дочь: Мария Августовна

Мать ребёнка: Pander Екатерина Von Николаевна

Ронненбург Нойхоф, Лифляндия, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Gutsbesitzer in Livland
Работа или профессия
Неизвестно
Gutsbesitzer in Livland
Работа или профессия
Неизвестно
Gutsbesitzer in Livland
Работа или профессия
Неизвестно
Помещик
Смерть
27.07.1896
Роннебург-Нейхоф, Российская империя
Причина смерти: паралич
Похороны
Неизвестно
Jaunraunas kapi Сектор/Ряд/Место: 001 / 000 / 461
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