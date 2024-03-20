Pander Eugen — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPander Eugen

Pander Eugen

Место рождения

Muremusisch

Дата рождения

27.05.1842

Дата смерти

07.06.1934

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1842

Отец: Pander, Zu Edenhof Robert Theodor

Мать: Pander Auguste Jacobine

Muremusisch
Бракосочетание
14.10.1873

Жена: Pander Anna

Riga, Latvia
Супруг(-а): Eugen David Pander, Dr.med.
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Schröder Elisabeth

Мать ребёнка: Pander Anna

Смерть
07.06.1934
Lübeck
Похороны
Неизвестно
Ehrenfriedhof Lübeck, Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close