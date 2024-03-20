Pander Eugen
Место рожденияMuremusisch
Дата рождения27.05.1842
Дата смерти07.06.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1842
Muremusisch
Бракосочетание
14.10.1873
Жена: Pander Anna
Riga, Latvia
Супруг(-а): Eugen David Pander, Dr.med.
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Schröder Elisabeth
Мать ребёнка: Pander Anna
Смерть
07.06.1934
Lübeck
Похороны
Неизвестно
Ehrenfriedhof Lübeck, Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany