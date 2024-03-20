Schröder (Pander) Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schröder (Pander) Elisabeth

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

1849 г.р.

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Pander Eugen

Мать: Pander Anna

Рождение ребёнка
10.04.1908

Сын: Schroeder-Pander Wolfgang

Отец ребёнка: Schroeder Hermann

Lübeck, Lübeck
Рождение ребёнка
11.09.1909

Дочь: Velde Ina Johanna

Отец ребёнка: Schroeder Hermann

Lübeck
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Schroeder Hermann

Смерть
1976
Lübeck
Похороны
Неизвестно
Ehrenfriedhof Lübeck, Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany
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