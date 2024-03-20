Schröder (Pander) Elisabeth
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Pander Eugen
Мать: Pander Anna
Рождение ребёнка
10.04.1908
Сын: Schroeder-Pander Wolfgang
Отец ребёнка: Schroeder Hermann
Lübeck, Lübeck
Рождение ребёнка
11.09.1909
Дочь: Velde Ina Johanna
Отец ребёнка: Schroeder Hermann
Lübeck
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Schroeder Hermann
Смерть
1976
Lübeck
Похороны
Неизвестно
Ehrenfriedhof Lübeck, Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany