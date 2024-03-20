Schroeder Hermann
Место рожденияBremen
Дата рождения20.02.1863
Дата смерти11.03.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1908
Сын: Schroeder-Pander Wolfgang
Мать ребёнка: Schröder Elisabeth
Lübeck, Lübeck
Рождение ребёнка
11.09.1909
Дочь: Velde Ina Johanna
Мать ребёнка: Schröder Elisabeth
Lübeck
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Schröder Elisabeth
Работа или профессия
Неизвестно
Kaufmann
Смерть
11.03.1910
Lübeck
Похороны
Неизвестно
Ehrenfriedhof Lübeck, Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany