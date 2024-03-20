Schroeder Hermann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSchroeder Hermann

Schroeder Hermann

Место рождения

Bremen

Дата рождения

20.02.1863

Дата смерти

11.03.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Bremen
Рождение ребёнка
10.04.1908

Сын: Schroeder-Pander Wolfgang

Мать ребёнка: Schröder Elisabeth

Lübeck, Lübeck
Рождение ребёнка
11.09.1909

Дочь: Velde Ina Johanna

Мать ребёнка: Schröder Elisabeth

Lübeck
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Schröder Elisabeth

Работа или профессия
Неизвестно
Kaufmann
Смерть
11.03.1910
Lübeck
Похороны
Неизвестно
Ehrenfriedhof Lübeck, Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close