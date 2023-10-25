Тимофей Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Дмитрий Яковлев
Мать: Пелагея Никитина
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Наталья Тимофеева
Мать ребёнка: Евгения Максимова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Евгения Максимова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Акулина Тимофеева
Мать ребёнка: Евгения Максимова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Степанида Тимофеева
Мать ребёнка: Евгения Максимова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Емельян Тимофеев
Мать ребёнка: Евгения Максимова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аграфена Тимофеева
Мать ребёнка: Евгения Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Максимова
Смерть
Неизвестно