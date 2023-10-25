Тимофей Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Дмитрий Яковлев

Мать: Пелагея Никитина

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Наталья Тимофеева

Мать ребёнка: Евгения Максимова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Евгения Максимова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Акулина Тимофеева

Мать ребёнка: Евгения Максимова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Степанида Тимофеева

Мать ребёнка: Евгения Максимова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Емельян Тимофеев

Мать ребёнка: Евгения Максимова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Аграфена Тимофеева

Мать ребёнка: Евгения Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Максимова

Смерть
Неизвестно
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