Пелагея Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Сын: Тимофей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Федосья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Меркул Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Стояново, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно