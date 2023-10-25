Пелагея Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Тимофей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Федосья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Меркул Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Стояново, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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