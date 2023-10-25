Евгения Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Наталья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Акулина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Степанида Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Емельян Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аграфена Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Дмитриев
Смерть
Неизвестно