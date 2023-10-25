Евгения Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Наталья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев

Рождение ребёнка
1838

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Акулина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Степанида Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев

Рождение ребёнка
1846

Сын: Емельян Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Аграфена Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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