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Акулина Тимофеева
Акулина Тимофеева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1841
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Тимофей Дмитриев
1813 г.р.
Мать
Евгения Максимова
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец:
Тимофей Дмитриев
Мать:
Евгения Максимова
Смерть
Неизвестно
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