Жоров Филипп Кириллович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Жоров Кирилл Николаевич
Мать: Жорова Агафья Еремеевна
Рождение ребёнка
21.02.1789 ст.
Сын: Жоров Евстафий Филиппович
Мать ребёнка: Жорова Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
13.10.1791 ст.
Мать ребёнка: Жорова Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
24.09.1794 ст.
Дочь: Жорова Фёкла Филипповна
Мать ребёнка: Жорова Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Жорова Стефанида Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1811