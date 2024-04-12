Жоров Филипп Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖоров Филипп Кириллович

Жоров Филипп Кириллович

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

1768

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Жоров Кирилл Николаевич

Мать: Жорова Агафья Еремеевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.02.1789 ст.

Сын: Жоров Евстафий Филиппович

Мать ребёнка: Жорова Стефанида Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.10.1791 ст.

Сын: Жоров Карп Филиппович

Мать ребёнка: Жорова Стефанида Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.09.1794 ст.

Дочь: Жорова Фёкла Филипповна

Мать ребёнка: Жорова Стефанида Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Жоров Аггей Филиппович

Мать ребёнка: Жорова Стефанида Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жорова Стефанида Григорьевна

Смерть
1811
Покошичи, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close