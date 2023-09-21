Жорова (Ворожбит) Стефанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жорова (Ворожбит) Стефанида Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жоров Филипп Кириллович

Рождение ребёнка
21.02.1789 ст.

Сын: Жоров Евстафий Филиппович

Отец ребёнка: Жоров Филипп Кириллович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.10.1791 ст.

Сын: Жоров Карп Филиппович

Отец ребёнка: Жоров Филипп Кириллович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.09.1794 ст.

Дочь: Жорова Фёкла Филипповна

Отец ребёнка: Жоров Филипп Кириллович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Жоров Аггей Филиппович

Отец ребёнка: Жоров Филипп Кириллович

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Покошичи, Чернігівська область

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