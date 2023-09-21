Жорова (Ворожбит) Стефанида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1789 ст.
Сын: Жоров Евстафий Филиппович
Отец ребёнка: Жоров Филипп Кириллович
Рождение ребёнка
13.10.1791 ст.
Отец ребёнка: Жоров Филипп Кириллович
Рождение ребёнка
24.09.1794 ст.
Дочь: Жорова Фёкла Филипповна
Отец ребёнка: Жоров Филипп Кириллович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Жоров Филипп Кириллович
Смерть
Неизвестно