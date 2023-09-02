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Жоров Кирилл Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Жоров Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Жорова Евгения Кирилловна

Мать ребёнка: Жорова Агафья Еремеевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Дудкович Марина Кирилловна

Мать ребёнка: Жорова Агафья Еремеевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Жоров Филипп Кириллович

Мать ребёнка: Жорова Агафья Еремеевна

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жорова Агафья Еремеевна

Смерть
После 1811
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