Жоров Кирилл Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Жоров Николай
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Жорова Евгения Кирилловна
Мать ребёнка: Жорова Агафья Еремеевна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Дудкович Марина Кирилловна
Мать ребёнка: Жорова Агафья Еремеевна
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Жорова Агафья Еремеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жорова Агафья Еремеевна
Смерть
После 1811