Жорова Агафья Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жорова Агафья Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жоров Кирилл Николаевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Жорова Евгения Кирилловна

Отец ребёнка: Жоров Кирилл Николаевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Дудкович (Жорова) Марина Кирилловна

Отец ребёнка: Жоров Кирилл Николаевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Жоров Филипп Кириллович

Отец ребёнка: Жоров Кирилл Николаевич

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Покошичи, Чернігівська область

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