Жорова Агафья Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Жорова Евгения Кирилловна
Отец ребёнка: Жоров Кирилл Николаевич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Дудкович (Жорова) Марина Кирилловна
Отец ребёнка: Жоров Кирилл Николаевич
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Жоров Кирилл Николаевич
Смерть
Неизвестно