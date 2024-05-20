Яловенко (Дрозд) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти01.10.1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Василенко (Яловенко) Феодора Яковлевна
Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич
Сын: Яловенко Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич
Дочь: Котляренко (Яловенко) Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич
Дочь: Зайченко (Яловенко) Зиновия Яковлевна
Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич
Дочь: Филоненко (Яловенко) Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич
Сын: Яловенко Кузьма Яковлевич
Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич
Сын: Яловенко Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич
Дочь: Яловенко Устина Яковлевна
Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич
Дочь: Яловенко Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич
Дочь: Яловенко София Яковлевна
Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич
Сын: Яловенко Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич
Сын: Яловенко Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич
Сын: Яловенко Авксентий Яковлевич
Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич