Яловенко (Дрозд) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яловенко (Дрозд) Анастасия Васильевна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

01.10.1826

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович

Мать: Дрозд Степанида (Стефания) Ивановна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василенко (Яловенко) Феодора Яковлевна

Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яловенко Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Яловенко Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич

Завадовка, Черкаська область
У нас еще есть Афанасий, рожденный в 1808 году (с метрикой). Учитывая разницу в десять лет, наверное, это все-таки разные мальчики. Но может и один и тот же. Надо проверять по исповедкам
Рождение ребёнка
05.03.1799

Дочь: Котляренко (Яловенко) Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B365-1?i=683&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
02.11.1801

Дочь: Зайченко (Яловенко) Зиновия Яковлевна

Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36D-Q?i=704&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
12.03.1804

Дочь: Филоненко (Яловенко) Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B366-V?i=712&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
01.11.1806

Сын: Яловенко Кузьма Яковлевич

Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XH-H?i=722&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
30.10.1808

Сын: Яловенко Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36N-H?i=733&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
29.09.1811

Дочь: Яловенко Устина Яковлевна

Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XM-P?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
30.10.1813

Дочь: Яловенко Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X4-T?cc=4133834&cat=1013792 Была одной из тройняшек
Рождение ребёнка
30.10.1813

Дочь: Яловенко София Яковлевна

Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X4-T?cc=4133834&cat=1013792 Была одной из тройняшек
Рождение ребёнка
30.11.1813

Сын: Яловенко Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X4-T?cc=4133834&cat=1013792 Был одним из тройняшек
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Яловенко Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
13.02.1816

Сын: Яловенко Авксентий Яковлевич

Отец ребёнка: Яловенко Яков Дмитриевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3D1-7?i=766&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
01.10.1826
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HP-1?cc=4133834&cat=1013792

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